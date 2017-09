Delta 24. Robert Staak, I

Robert Staak, I

* Täna on erakordne võimalus osa saada kontserdist, kus esmakordselt Eestit külastav Ameerika superstaarist bariton Thomas Hampson esineb koos ERSOga. Intervjuu lauljaga. Ülekanne Klassikaraadios algab kell 20. (Anne Prommik) * Algas Tallinna Disainiöö Festival. Tegemist on igaastase sündmusega, mis demonstreerib Eesti ja teiste maade disainerite saavutusi ning käivitab arutelusid disaini rollist tänapäeva ühiskonnas. Stuudios on Eesti Disainerite Liidu esimees Ilona Gurjanova. (Robert Staak)