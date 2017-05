Delta 24. Kadri Toomeste, I

* Eesti Rahvusringhäälingu segakoor tähistab täna kontserdiga 9ndat aastapäeva. Koorikonkurssidel end edukalt positsioneerinud vabariigi suurima segakoori ees on peadirigent Hirvo Surva. Räägime Hirvoga koori arengust ja repertuaarivalikust ning õhtusest pidukontserdist. * Teatriluup. Teatriluup on sedapuhku Draamateatris, et õnnitleda Mait Malmstenit Karl Adra nimelise preemia pälvimise eest.Väljapaistva lavakõneõpetaja nime kandev auhind antakse draamanäitlejale, kes paistab oma töös silma korrektse eesti keele ja sõnumi selgusega. (Keiu Virro)