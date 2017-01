Delta 24. Tarmo Tiisler, I

* Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev võitis Grand Prix Peterburis rahvusvahelisel festivalil Youth Of The Planet toimunud XI koorikonkursil "Laulud Neeva kohal". Konkurss toimus Peterburi Riiklikus Akadeemilises Koorikapellis. Kalevi poistekoori 15-minutilises kavas olid Andres Lemba, Pjotr Tšaikovski, Cyrillus Kreegi ja Tom Fettke teosed. Stuudios on üks koori dirigentidest Indrek Vijard, kellega räägime nii konkursist kui ka poistekooride hetkeseisust noorte laulupeoaastal. Indrek Vijard on suvise noortepeo poistekooride liigijuht. * Arhiiviminutid. 23. jaanuaril on 105. sünniaastapäev eesti pianistil, legendaarsel klaveripedagoogil Anna Klasil (23.01.1912 - 20.04.1999). Kuulame Anna Klasi mõtteid Ofelia Tuisu saatest, millega tähistati pianisti 60. sünnipäeva (1972). (Liina Vainumetsa)