Delta 24. Johan Randvere, I

Johan Randvere, I

* Eesti Kontsert alustab täna hooaega. Pidulikul avaõhtul on Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees metsosopran Annely Peebo ja dirigent Kristiina Poska. Ettekandele tuleb Richard Wagneri suurtest tunnetest ja igatsusest kantud tsükkel "Wesendoncki laulud" ning Poska jaoks väga isikliku tähendusega Johannes Brahmsi Sümfoonia nr. 2. Eesti publiku ees kõlab esmakordselt Erkki-Sven Tüüri orkestriteos "Külva tuult...", mille lähtepunktiks on viimase aja muutused ühiskonnas ning meid järjest enam häirivad pöördumatud protsessid. Ülekanne kontserdist algab Klassikaraadios täna kell 19. (Johanna Mängel) * Eeloleval nädalavahetusel toimub Tartus XI Jaapani animatsioonile ja popkultuurile pühendatud festival AniMatsuri. Asjast räägivad Jaapani kuu korraldaja Merilin Kauksi ja AniMatsuri korraldaja Kaia Jallai. (Hedvig Lätt) * Klassikaraadio muusikatoimetaja Kersti Innol täitus 40 aastat raadio-tööd. Uurime, kuidas on aasta(kümne)te jooksul muutunud raadio seest ja väljast. (Johan Randvere)