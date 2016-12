Delta 24. Miina Pärn, I

* Kammerkoor Voces Musicalese traditsioonilisel aastalõpukontserdil on kavas Johann Sebastian Bachi looming: "Magnificat", Orkestrisüit nr. 3 ja "Gloria in excelsis Deo". Kava tutvustab dirigent Toomas Siitan. (Miina Pärn) * Arhiiviminutid. Homme, 29. detsembril on 95. sünniaastapäev muusikateadlasel ja pedagoogil Aare Allikveel (1921-1994). Kuulame katkendit saatest "Muusika meid kokku toonud" aastast 1969, see oli Aare Allikvee saade Elleri Muusikakooli ajaloost. (Liina Vainumetsa) * Gustav Ernesaksa nimelise õppestipendiumi pälvis koorijuht Kuno Kerge. Kõneleme väärikatest õpetajatest ja kodumaiste meeskooride käekäigust, mille laureaat on oma südameasjaks võtnud. (Miina Pärn)