Delta 24. Lisete Velt, I

Lisete Velt, I

* Särav pianist Johan Randvere on oodatud esineja igas saalis, täna annab ta soolokontserdi Estonia kontserdisaalis. Repertuaar ulatub Mozartist Uusbergi uudisteoseni. Pianist kommenteeris esinemiskava Klassikaraadio klaveritoas. Ülekande algus on kell 19. (Anne Prommik) * Teatriluup. Indrek Kornel toob Okupatsioonide muuseumis lavale magistritöö "Oodates", kus laval on Ülle Toming ja Reet Pavel - kaks legendaarset tantsijannat, kes läbi lavastuse jutustavad mõneti ka oma tantsijateest. Stuudios kommenteerivad Indrek Kornel ja Ülle Toming. (Keiu Virro)