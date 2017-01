Delta 24. Miina Pärn, I

* Meenutame Veljo Tormist. Stuudios on dirigent Tõnu Kaljuste, kelle muusikutee on paljuski just Tormise loomingu mõjul kujunenud. * Arhiiviminutid. 21. jaanuaril kustus helilooja Veljo Tormise (1930-2017) eluküünal. Delta arhiiviminutites kuulame katkendit Veljo Tormise intervjuust aastast 2001, mille ta andis Reet Madele saate "Lastetuba" jaoks ja meenutas oma lapsepõlve. (Liina Vainumetsa)