Delta 24. Ivo Heinloo, I

Ivo Heinloo, I

* Koolikontsertide sarja "Klassikaraadio tuleb külla" tänavuse hooaja viimane kontsert toimub täna õhtul kell 18 Tartus Elleri muusikakooli Tubina saalis. (Liina Vainumetsa). *Sel nädalal toimub Palermos 64. rahvusvaheline heliloojate rostrum. Maailma ühe tähtsaima nüüdisheliloomingu foorumi eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel. Eestit esindavad kaks teost: Elis Vesiku ansambliteos "To become a tree", mille ettekanne toimus sügisesel festivalil AFEKT ansambli Fractales esituses ning Marianna Liiki orkestriteos "Motion in Oscillating Fields", mis kõlas esiettekandes tänavu veebruarikuus ERSO ja dirigent Olari Eltsi esituses. (Johanna Mängel)