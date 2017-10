Delta 24. Tarmo Tiisler, I

Tarmo Tiisler, I

* Stuudios on helirežissöör Tanel Klesment, kes pälvis Rahvusvahelisel Muusikapäeval helikunsti sihtkapitali aastapreemia muusika salvestamise eest. Mis on hea heli ja kuidas seda tehakse? Kuidas saada helirežissööriks ja millised eeldused on sellele ametile vajalikud? (Tarmo Tiisler) * Stuudios on ansambli "Elletuse" liider Paul Daniel rääkimaks eeloleval pühapäeval KUMUs toimuvast kontserdist. Ansambel loodi 2006. aastal eesmärgiga ühendada rahvalaul tänase kõlapildi, jazzi ja maailmarütmidega. Täpselt kümme aastat tagasi üllitati esimene album ja nüüd on välja antud kolmas album “Ilu sõitis jõge pidi“. (Tarmo Tiisler) * Tänasest nädala lõpuni toimub rahvusvaheline festival "Orient et Occident". Kontserte antakse nii Tartus kui Tallinnas, oma ala meistrid on kohal Itaaliast, Iraanist, Palestiinast, Usbekistanist ja Eestist. Lähemalt räägib peakorraldaja Raho Langsepp. (Hedvig Lätt)