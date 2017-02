Delta 24. Kaisa Jõhvik, I

* Täna on ERSO ees peakülalisdirigent Olari Elts. Õhtu oodatuim teos on Gustav Mahleri "Laul maast", kus soleerivad Annely Peebo ja Mati Turi. "Mahleri teos oleks kui kirjutatud eile, nii aktuaalsed on need teemad täna", kommenteerib Olari Elts. Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande kell 19. (Marge-Ly Rookäär) * Uus raamat. Florian Illies "1913. Sajandi suvi". (Peeter Helme) * Eeloleval pühapäeval esineb Kadrioru lossis Sibeliuse konkursi võitja, Austria viiuldaja Emmanuel Tjeknavorjan koos nimekate Soome ja Austria muusikutega. Ansambel alustab oma esinemisega Soome Vabariigi 100nda juubeliaasta pidustusi Eestis. Stuudios on kontserdi korraldaja Aare Tammesalu. Klassikaraadio teeb kontserdist otseülekande algusega kell 17. (Anne Prommik) Saatejuht on Kaisa Jõhvik.