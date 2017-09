Delta 24. Kadri Toomeste, I

Kadri Toomeste, I

* Täna annab raadiostuudios kontserdi Uue Tänava Orkester. Stuudios on dirigent Kaspar Mänd, kellelt uurime esitatava kava kohta. Kommentaarib ka Johan Randvere, kes õhtul orkestri ees soleerib. (Kadri Toomeste) * Rahvusvaheline Muusikapäev läheneb. Algava nädala pühapäev toob muusikapäevakontserte igasse Eestimaa paika. Stuudios on organist Ulla Krigul, kes esineb 1. oktoobril Vändra kirikus. Millises seisus on maakirikute orelid ja millist muusikat seal sobib mängida? (Kadri Toomeste)