Delta 24. Liisa Hõbe, I

* Organist Kristel Aer annab homme soolokontserdi. Räägime temaga esitusele tulevast kavast, kus kesksel kohal on Jüri Reinvere uudisteos. Samuti on kõne all erinevate ajastute muusika orelile. * Eelmisel reedel premeeris Riho Pätsi koolimuusikafond silmapaistvaid muusikahariduse edendajad. Ühe tunnustuse pälvis akordioniõpetaja Kristel Laas. Räägime laureaadiga muusikaõpetusest ja akordioni renessansist.