Delta 24. Tarmo Tiisler, I

* Ellerhein 65! Pidukontserti peab homme Ellerhein, koori loomise au kuulub professor Heino Kaljustele (1925"1989). 1970. aastast töötas koori juures dirigendina Tiia-Ester Loitme (1989"2012 kooristuudio peadirigent). Ellerheinast on saanud kooristuudio, kuhu kuuluvad mudilaskoor, lastekoor ja tütarlastekoor. Kontserditegevuse kõrval kuulub põhiülesannete hulka lauljate vokaalsete võimete ning muusikalise kirjaoskuse arendamine. Koor kasutab laulude õppimisel relatiivset noodistlugemise süsteemi. Stuudios on koori dirigent Indrid Kõrvits, kes on Ellerheinaga dirigent aastast 2012. * Uus raamat. (Peeter Helme)