Delta 24. Tarmo Tiisler, I

Tarmo Tiisler, I

* Kammernaiskoor Lu kevadkontserdil "Green Tara" teeb kaasa Liisi Koikson, kõlavad Peeter Vähi, Zoltan Kodaly ja Tõnu Kõrvitsa helitööd. Stuudios on dirigent Reeda Toots. (Tarmo Tiisler) * Teatriluup. Ugala teatri suvelavastuses "Gogoli disko"tiirutab tuleviku-Viljandis tramm. Lavastuses sõidab pöördlaval ringi aga hoopis publik. Peagi esietenduvast fantaasiamaailmast räägib lähemal lavastaja Ott Aardam. (Keiu Virro) * Eelmisel nädalal Sitsiilias Palermos toimunud rahvusvahelisel heliloojate rostrumil valiti Elis Vesiku teos "To become a tree" soovitatud teoste hulka. Rostrumi põhikategooria võitis Poola helilooja Artur Zagajewski ansambliteos "brut". Noortekategoorias tunnistati parimaks soomlase Sebastian Hilli orkestriteos "Reachings". Muljeid uudisloomingu foorumilt jagab toimetaja Johanna Mängel. (Tarmo Tiisler)