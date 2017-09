Delta 24. Kersti Inno, I

*Armastatud laulja Voldemar Kuslap tähistas oma 80. sünnipäeva kontsertidega ning juubeliks ilmus kogumik "Minu südames sa elad" laulja elutööst. Kahest DVDst ja ühest CDst koosnev kogumik sisaldab aariaid, duette ja muusikalisi numbreid tuntud ooperitest, operettidest ja muusikalidest ning kontsertnumbreid koostöös Eesti Raadio orkestriga. Stuudios on juubilar Voldemar Kuslap. (Kersti Inno) *Tšellist Allar Kaasik esitles oma uut plaati „Ajatu valgus“ Eesti heliloojate tšellomuusikast. Plaadi on välja andnud Rootsi firma BIS. Heliplaadil on Arvo Pärdi tšellokontsert „Pro et contra“, mis on jäädvustatud koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Peeter Lilje dirigeerimisel ning viis teost, mis on spetsiaalselt Allar Kaasikule kirjutatud ja mille salvestused on pärit viimastest aastatest. Kommenteerib Allar Kaasik. (Kersti Inno)