Delta 24. Lisete Velt, I

* Eile õhtul oli Estonia kontserdisaalis pianist Maksim Štšura sooloõhtu. Londoni ja Hamburgi kõrgkoolides hariduse saanud Štšura annab nii soolo- kui kammerkontserte üle kogu maailma. Äsja kontsertreisilt Mehhikost saabunud Maksim Štšura on Klassikaraadio stuudios. * Sügisjazzil esitleb sel laupäeval oma teist heliplaati bassimängija Janno Trumpi ansambel Trump Conception. Plaat kannab nime "Wait for it" ja on eriline selles mõttes, et see on valminud stuudio-laivina. Stuudios on Janno Trump. (Ivo Heinloo)