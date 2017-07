Dünastia. Perekond Alumäe & Murdvee *

Alumäe & Murdvee pere on sügavalt viiulimuusikas: dünastia pea Vladimir Alumäe (1917 -1979) oli hinnatud nii viiuldaja kui pedagoogina, ta oli Tallinna Konservatooriumi professor ja rektor, tema tütar Niina Murdvee on samuti viiuldaja, kammermuusik ja pedagoog ning tütrepoeg Mikk Murdvee on viiuldaja ja dirigent. Uurime, kuidas on need mõjud põlvkonniti liikunud.

Saate autor on Kersti Inno.



Saade oli esmakordselt eetris 26. veebruaril 2017.