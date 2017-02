Dünastia

Dünastia toob kuulajateni Eesti muusikaperekondade lood ning põlvest põlve meistriks saamise jutud. Esimene saade on maailmas tuntuimast eesti muusikute perekonnast - Järvidest

Järvi muusikutedünastiale pani aluse kirglikust muusikasõbrast juuksur Elss Järvi, kelle vankumatu soov oli - poegadest peavad saama muusikud. Vanem vend Vallo ees, 13 aastat noorem Neeme järel hakkasid löökpille mängima ja sirgusid dirigentideks. Hinnatud dirigentide peres kandus armastus kunsti ja muusika vastu vendade abikaasade toel omakorda edasi ning ka nende lastest said muusikud: Vallo poegadest on Andrus vioolamängija ja Teet tšellist, tütar Lemmest sai baleriin; Neeme pojad Paavo ja Kristjan on dirigendid, tütar Maarika flötist. Teedu viis last on samuti kõik muusikud: poeg Marius Järvi tšellist, tütar Miina Järvi viiuldaja, poeg Mihkel Järvi on pianist, poeg Madis Järvi vioolamängija ja poeg Martin Järvi viiuldaja. Andruse kolme lapse õpingud ja elu on olnud samuti muusikaga seotud.



Järvide muusikaelu on laotunud üle laia ilma: Jaapanisse, Ameerikasse, Euroopasse, Soome jm. Perekonna kohtumispaik on aga suvine Pärnu - lapsepõlvemaa Kirbu jõe ääres ja Pärnu muusikafestival.



Saate autor on Kersti Inno.