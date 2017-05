Dünastia. Perekond Kõlar, 2

Kõlarite pere on üks suuremaid muusikutedünastiaid Eestis. Selles peres on heliloojaid, dirigente, pianiste, löökpillimängijaid, lauljaid, kitarriste, muusikamänedžere, nii klassikalisi kui džäss-, pop- ja rokkmuusikuid. Muusika kõrval on kogu suguvõsale omane suur spordihuvi, kus on samuti väljapaistvaid saavutusi, ühisjoonteks on ka ergas vaim ja uudishimu.

Kõlarite dünastia teises saates on vestlusringis kahe põlise vanemuislase, dirigent Erich Kõlari ja baleriin Elena Poznjaki poja Margo Kõlari pere.



Margo Kõlar on tuntud väga mitmekülgse helilooja ja muusikuna – ta on juhatanud Linnamuusikuid, Gloria koori ja ansamblit Heinavanker, tegutsenud helirežissöörina. Koos abikaasa Anuga on nad õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Vestlusringis on ka nende pojad Juko-Mart, Johan-Eerik ja Taavi-Hans.



Saate autor on Kersti Inno.