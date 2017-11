Dünastia: muusika isalt pojale – perekond Kaljuste

Isadepäeva hommikul on sarja “Dünastia”tähelepanu keskmes perekond Kaljuste ning jutud keerlevad isade ja poegade vastastikuste muusikaliste mõjude ümber. Eetris pühapäeval, 12. novembril kell 9. Saate autor on Kersti Inno.

Stuudios on Tõnu Kaljuste ja Andres Kaljuste, Heino Kaljuste ja tema abikaasa Lia mõtteid kuuleme arhiivilindilt.

Sõna sekka lausuvad ka Tõnu õde Mari Kaljuste, Heino õde Virve Tootsi ja tema tütar Tiiu Otsing, kes on palju aastaid laulnud nii oma onu Heino kui onupoja Tõnu käe all.





Foto: Heino ja Andres Kaljuste (erakogu)



Kaljuste dünastia tüvi on Heino Kaljuste (1925-1989) – lastekoori Ellerhein asutaja, eesti koolimuusika uuendaja, armastatud koorijuht ja õpetaja.

Heino Kaljuste tegevus oli kantud kirglikust armastusest ja pühendumisest oma missioonile.

Ta oli veendunud, et “kui laulab kool, siis laulab kogu rahvas”.

Heino Kaljuste oli Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise ja metoodika õppejõud ning professor ja laulupidudel lastekooride üldjuht.





Foto: Heino ja Tõnu Kaljuste (erakogu)



Perekonna muusikaharu on arenenud võimsalt edasi just meesliini pidi.

Heino ja raadiotöötaja Lia poeg Tõnu Kaljuste on tuntud karismaatilise dirigendina, kes on omaasutatud Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga tuntavalt rikastanud eesti kontserdielu ja eesti muusikat laia maailma viinud.

Esimesed esinemiskogemused sai Tõnu isa juhatatava Ellerheina lastekoori ridades.

Hiljem asutaski ta valdavalt Ellerheina kammerkoori baasil Eesti Filharmoonia Kammerkoori.

Eesti muusikakollektiivide kõrval töötas ta ühtlasi ka Rootsi Raadio Koori ja Madalmaade Kammerkoori peadirigendina.

Tõnu Kaljuste dirigeerimisel on salvestatud üle 30 CD, mis on pälvinud ka mitmeid auhindu, sealhulgas Grammy. Oma lennukaid visioone on ta realiseerinud omaasutatud Nargenfestivalil, dirigendikogemusi jagab ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias professori ja dirigeerimisosakonna juhatajana.

Tõnu ja Ülle Kaljuste poeg Andres Kaljuste on viiuldaja ja vioolamängija ning samuti dirigent.

Viiulit hakkas ta mängima vanaisa eeskujul.

Andres alustas õpinguid küll Tallinnas, aga jätkas Stockholmis, Berliinis ja Helsingis.

Pärast vabakutselise muusiku elu Londoni orkestrites ning Soomes on ta nüüd Tallinnas tagasi õppejõuna EMTAs.

“Dünastia. Perekond Kaljuste” on eetris pühapäeval, 12. novembril kell 9.

Kordub kolmapäeval, 15. novembril kell 21 ning hiljem on saade järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel.

Saate autor on Kersti Inno.