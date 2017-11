Dünastia: Russakud ja Leivategijad Tartust

Pühapäeval, 5. novembri hommikul kohtume Klassikaraadio sarjas “Dünastia” Russakute-Leivategijate pere liikmetega, kellel on suur roll Tartu muusikaelus. Saate paneb kokku Liina Vainumetsa. Kordus kolmapäeval, 8. novembril kell 21.

Stuudios saavad kokku kontsertmeister Anu Russak, Elleri Muusikakooli direktor Kadri Leivategija ning viimase lapsed tšellist Indrek Leivategija ja kultuuriantropoloog Karin Leivategija.

Nad jagavad mälestusi isast ja vanaisast Ago Russakust ning räägivad oma teekonnast.

13. oktoobril möödus Tartus palavalt armastatud koolijuhil, kontsertmeistril ja klaveripedagoogil Ago Russakul (1927-1991) 90 aastat sünnist.

Armastatud pedagoog ja koolijuht Ago Russak oli Tartus Aleksandra Sarve õpilane, konservatooriumis õppis Bruno Luki käe all.

Ago Russaku juhtimise ajal sai Elleri Muusikakool Heino Elleri nime ja tehti algust noorteosakonna tööga.

Samuti töötas Ago kontsertmeistrina Tartu Akadeemilise Meeskoori juures, sellest on tütarde mällu sööbinud mitmed esitused, teiste hulgas koor Verdi ooperis “Nabucco”, mida saates ka kuulame.

Ago tütred Kadri ja Anu alustasid samuti klaveriõpinguid Aleksandra Sarve juures, jätkates õpinguid Elleri Muusikakoolis olid nad oma isa õpilased.

Kadri juhendajaks konservatooriumis sai samuti isa õpetaja Bruno Lukk.

Anu juhendajad olid Peep Lassmann ja Heljo Sepp.

Oma tänases muusikuelus on nii Kadri kui Anu astunud isa jälgedes.

Kümme aastat peale isa surma leidis Kadri endas inspiratsiooni jätkata isa elutööd koolijuhina, tundes südames ka isa toetust.

Anu tunneb oma töös kontsertmeistrina toetust isa eeskujust.

Täna töötab tšellistina kõrgtasemel Bambergi sümfoonikute juures Kadri poeg Indrek Leivategija, kelle varajased mälestused on seotud Elleri kooliga: algul veetis laps aega kas riidetädi juures või vanaisa kabinetis, kuid peagi tšellotunnis Reet Metsa õpilasena.

Edasi viisid õpingud Tallinna Henry-David Varema juurde ning Münchenisse Wen-Sing Yanni juurde.

Saates räägib Indrek oma igapäevasest muusikutööst, mis nõuab hoolikat aja planeerimist.

Üks kahest Kadri tütrest Karin Leivategija on pärast õpinguid Manchesteri ülikoolis pöördunud tagasi Tartusse ja töötab Eesti Rahva Muuseumis.

Visuaalse kultuuriantropoloogina on Karin teinud mitmeid dokumentaalfilme, mis sageli just muusikaga seotud.

Räägime ka Karini filmidest.

Saadet raamib muusikapala, mille mängisid sisse tšellistid Indrek Leivategija ja Hendrik Blumenroth. See on Paganini “Moosese fantaasia” Thomas Demenga seades.

Saate paneb kokku Liina Vainumetsa.

“Dünastia” eetris pühapäeval, 5. novembril kell 9.05.