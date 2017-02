Dünastia: Perekond Alumäe & Murdvee

Viiulimängijate pere arvestus algab Vladimir Alumäega, kelle sünnist möödub varsti 100 aastat. Stuudios on tütar Niina Murdvee ja lapselaps Mikk Murdvee. Eetris pühapäeval, 26. veebruaril kell 9.05. Saate autor on Kersti Inno.

Alumäe & Murdvee pere on sügavalt viiulimuusikas: dünastia pea Vladimir Alumäe oli hinnatud nii viiuldaja kui pedagoogina, tema tütar Niina Murdvee on samuti viiuldaja, kammermuusik ja pedagoog ning tütrepoeg Mikk Murdvee on viiuldaja ja dirigent, tema tütar Martta on alustanud tšelloõpinguid.

Saates uurime, kuidas on kultuurimõjud põlvkonniti liikunud ja põimunud. Ja ka selle pere puhul tuleb jutuks, kuidas on õpetada oma last või oma vanema juures õppida.

Vestlevad Niina Murdvee ja Mikk Murdvee.

Vladimir Alumäe mõtteid kuulame arhiivilindilt.

Eetris pühapäeval, 26. veebruaril kell 9.05

Kordus kolmapäeval, 1. märtsil kell 21.

Eesti viiulilegendi Vladimir Alumäe (1917 -1979) sünnist möödub 6. aprillil 100 aastat. Vladimir Alumäe oli Tallinna Konservatooriumi professor ja rektor. Alumäe juures on õppinud suur osa väljapaistvatest eesti viiuldajatest ning viiulipedagoogidest.

Alumäe tellis ja kandis ette palju eesti muusikat, tihe koostöö sidus teda Heino Elleriga, muu hulgas esitas ta esmaettekandena Elleri Viiulikontserdi.

Niina Murdvee on viiuldaja ja pedagoog Tallinna Muusikakeskkoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Ta on teinud rohkelt salvestusi Eesti Raadiole ja Eesti Televisioonile ning olnud mitmete Eesti heliloojate viiuliteoste esmaettekandja.

Eriline lähedus on Niina Murdveel Heino Elleri, Ester Mägi ja Lepo Sumera loominguga.

Mikk Murdvee on alates 2007. aasta sügisest Helsingi Ülikooli sümfooniaorkestri (Ylioppilaskunnan Soittajat) peadirigent.

Ta on juhatanud orkestreid ja etendusi peamiselt Eestis ja Soomes ning mujalgi.

Dirigeerimise kõrval jätkab Mikk Murdvee rahvusvahelist karjääri solisti, orkestrikontsertmeistri ja kammermuusikuna.