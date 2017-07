Dünastia. Perekond Kõlar, 1*

Kõlarite pere on üks suuremaid muusikutedünastiaid Eestis. Selles peres on heliloojaid, dirigente, pianiste, löökpillimängijaid, lauljaid, kitarriste, muusikamänedžere, nii klassikalisi kui džäss-, pop- ja rokkmuusikuid. Muusika kõrval on kogu suguvõsale omane suur spordihuvi, kus on samuti väljapaistvaid saavutusi, ühisjoonteks on ka ergas vaim ja uudishimu.

Dünastia kesksed isiksused on helilooja Riho Pätsi tütar pianist Leelo Kõlar ning dirigent Erich Kõlar. Nende ühised lapsed on aastaid tagasi lauluduetina tuntud olnud Ele ja Kaja Kõlar ning ansambli Radar trummar, Eesti ekstreemspordi isa Paap Kõlar. Leelo Kõlari poeg teisest abielust on tuntud laululooja ja Eesti Autorite Ühingu juhatuse esimees Mikk Targo. Erich Kõlari poeg teisest abielust on helilooja Margo Kõlar. Peres on palju lapsi, lapselapsi ja lapselapselapsi, kes kõik on kasvamas muusikalises õhkkonnas ning vähem või rohkem muusikaga tegelemas kas pillimängu, laulu või tantsu kaudu.

Saates uurime, kuidas on kulgenud muusikamõjud selles suures sõbralikus kärgperes.



Saate autor on Kersti Inno.



Saade oli esmakordselt eetris 7. mail 2017.