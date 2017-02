Dünastia

Eesti muusikaperekondade lood ning põlvest põlve meistriks saamise jutud: Perekond Remmel.

Eesti tunnustatumaid džässkontrabassiste Taavo Remmel on koos viiulimängijast abikaasa Varjega üles kasvatanud neli last, kes kõik on tegelenud või tegelevad ka praegusel hetkel muusikaga. Pojad Joel-Rasmus ja Heikko-Joseph Remmel kuuluvad juba meie džässmuusika paremikku. Muusikaarmastus ulatub aga Remmelite suguvõsas päris kaugele tagasi. Kuidas muusikapisikut selles perekonnas on põlvest põlve edasi antud, uurib saates Ivo Heinloo.



Saade oli esmakordselt eetris 16.oktoobril 2016.