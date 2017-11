Kuulame mullu noore džässmuusiku auhinnaga pärjatud bassimängija Janno Trumpi ansambli teist plaati "Wait for it". See on live-album, mis on salvestatud Eesti Raadio 1. stuudios reaalajas. Bändi soundi teevad eriliseks massiivsed puhkpillide kooskõlad. Kümneliikmeline kollektiiv nimetab end ise jazz-funk-orkestriks.