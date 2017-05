Džässikontsert: Susanna Wallumrødi eriline hääl

Susanna Wallumrød on pärit muusikute perekonnast, tema vennad, pianist Christian ja trummar Fredrik tegelevad mõlemad džässmuusikaga.

Ta on laulja-laulukirjutajana saanud kuulsaks nii oma loominguga kui ka paljude tuntud popmuusikute palade töötlemisega.

Tema värskeim ansambel on saanud inspiratsiooni ja oma nime Madalmaade maalikunstniku Hieronymus Boschi maalist “The Garden of Earthly Delights”.

