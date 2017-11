Džässikontsert: Kristjan Randalu üksirännakud

Kristjan Randalu on kindlasti üks rahvusvaheliselt aktiivsemaid džässmuusikuid Eestis.

Paljude tema ansamblite seas on ka Skandinaavia trio.

Koos Mats Eilertseni ja Markku Ounaskariga on ta andnud kontserte ka Eestis. Just selle trio jaoks kirjutatud ahjusoojad palad kõlasid 23. jaanuaril toimunud soolokontserdil, kõrvuti mitme Peedu Kass Momentum repertuaari kuuluva ja ka tunduvalt vanema teosega.

Soolokontserdiga kaasnev vastutus on suur ja on üsna haruldane. Selle ülesande võtavad džässmuusikud, kes vaimustuvad reeglina rohkem lavalisest spontaansest suhtlusest kolleegidega.

Kristjan Randalu kontserdikava pealkiri oli ‟Kolme katku vahel” ja algse tõuke sai ta tõepoolest Jaan Krossi romaane lugedes.

‟Džässikontsert” on eetris laupäeviti kell 20.

Kordus pühapäeviti kell 21.

Toimetaja on Ivo Heinloo.