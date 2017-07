Džässikontsert. The Bad Plus - huumoriga muusikas

Klaveritrio The Bad Plus suhtub muusikasse huumoriga ja mitte kunagi liiga tõsiselt. Nad sööstsid komeedina džässitaevasse juba nullindate alguses. Eelmisel aastal esitles ansambel värsket muusikat Austrias, Leibnitzi festivalil.

Mitte üksnes huvitava originaalloominguga, vaid ka julgete kaveritega rock- ja popartistide hittidest kuulsaks saanud Bad Plus armastab šokeerida ja üllatusi valmistada. Leibnitzi festivali kontsert oli bändi alustala, pianist Ethan Iversoni jaoks üks viimaseid The Bad Plusi ridades, kuna tänavuse aasta lõpus on ta lubanud ansamblist lahkuda.



Klaveritrio kontosse mahub aastas regulaarselt umbes 150 kontserti. Bad Plus moodustavad Ethan Iverson (klaver), Reid Anderson (bass) ja Dave King (trummid).



Kontsert toimus 14. oktoobril 2016. aastal Austrias.



Stuudios on Ivo Heinloo.