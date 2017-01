Džässikontsert: Aleksander Paal Euroraadio orkestris

EBU Jazz Orchestra nimelise bigbändi traditsioon ulatub aastasse 1965. See on orkester, mille noored tulevikulootustest liikmed on igal aastal vahetuvasse koosseisu valitud EBU-sse kuuluvate ringhäälinguorganisatsioonide poolt.

Eestist on varasematel aastatel selles toredas ettevõtmises kaasa löönud näiteks Kadri Voorand, Joel Remmel, Peedu Kass ja paljud teised džässmuusikud.

Möödunud aastal toimusid orkestri kontserdid Šotimaal ja orkestris tegi kaasa Aleksander Paal.

Orkestri juhendaja oli tunnustatud šoti päritolu saksofonist Tommy Smith.

“Džässikontserdis” kuulame Euroraadio džässiorkestri kontserdi salvestust.

Kontsert toimus 17. novembril 2016. aastal Šoti Kuninglikus Konservatooriumis Glasgow’s.

Kontserdi esimest osa, milles tuli ettekandele Kenny Wheeleri mahukas suurteos “Sweet Sister Suite”, saab kuulata 21. jaanuaril algusega kell 20

Kordus on pühapäeval, 22. jaanuaril kell 23.

Kontserdi teine osa on eetris tuleval nädalal, 28. jaanuaril.

Stuudios on Ivo Heinloo.