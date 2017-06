Briti-Taani-Rootsi džässitriot Phronesis on nimetatud legendaarse Esbjörn Svensson Trio reinkarnatsiooniks. Koos Frankfurdi raadio bigbändiga on nad salvestanud tänavu plaadi "Behemoth". Juba 10 aastat tegutsenud Phronesise muusikat on orkestrile seadnud tenorsaksofonist Julien Arguelles.