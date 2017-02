Džässikontsert. Ibrahim Maalouf

Värskel plaadil on Liibanoni trompetist Ibrahim Maalouf leidnud suurepärase tasakaalu maailmamuusika ja džässi helikeele vahel. Ta on võtnud tõlgendada Egiptuse diiva Oum Kalthoumi ühe tuntuma laulu "Tuhat ja üks ööd", mis algversioonis on ligi tunnipikkune ja mille Maalouf on "seadnud" džässilkuks süidiks.