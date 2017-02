Džässmuusika ABG. Sarah Vaughan

Vaatamata läbi viie kümnendi kestnud viljakale ja kõrvapaistvale karjäärile, ei saatnud Vaughani kunagi Billie Holiday või Ella Fitzgeraldiga võrreldav populaarsus, aga jätkuvalt ei paista see asjaolu häirivat kaunis arvukat kuulajaskonda, kes teavad-mäletavad heldinult Sarah' kunagist uhket hüüdnime "The Divine One" - "Jumalik".



Saatesarja autor on Tiit Kusnets