"Genius + Soul = Jazz". Seesugune suurejooneline valem vaatab vastu Ray Charlesi, Ameerikamaa ja terve läänemaailma populaarmuusika kõigi aegade ühe mitmekülgsema ja mõjukama laulja-klahvpillimängija 1961. aasta albumi esikaanelt. Valem-retsept, nii suureline kui see praegusaegsele uudistajale ka ei tunduks, ei ole iseenesest vale. Pigem on päris õige – ainult et veidi puudulik! Charlesi 1950-ndate lõpu ja 1960-ndate alguse repertuaaris sisaldusid ja sulandusid loomuldasa niihästi bluus ja rütmibluus kuihästi gospel ja jazz ja soul.

Soulmuusika stiili loojate ja varajaste kujundajate seas on Ray Charlesi panus vahest pisutikene kopsakamgi legendaarse James Browni omast. Eelviimati nimetatud vallas aga – džässis – on Charlesi tolle perioodi ettevõtmised samuti tähelepanuväärsed. "Genius + Soul = Jazz", kus mängivad kaasa Duke Ellingtoni ja Count Basie orkestrandid ning seadeid teevad Quincy Jones ja Ralph Burns, on Ray Charlesi jätsutegudest ilmsesti väljapaistvaim. Aga sugugi mitte ainuke.



