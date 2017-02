Džässmuusika ABG. Fats Waller

Fats Waller

Jätkub Tiit Kusnetsi saatesari "Džässmuusika ABG", mis heidab pilgu džässi suurkujudele. Tänane saade keskendub pianist Fats Walleri elule ja tegevusele. New Yorgis sündinud-kasvanud ning kahe suure ilmasõja vahel nii Ameerikas kui Euroopas end märkimisväärselt arvukale kuulajaskonnale armsaks laulnud-mänginud pianisti-organisti, lauljat-laululoojat Fats Wallerit mäletab muusikalugu ühe kõigi aegade väljapaistvama jätspianistina ja ereda isikupärase improvisaatorina. Aga ka virtuoosse vokaalse vigurivändana, kelle ülekeev koomikutalent ja taltsutamatu artistlikkus tükkisid teinegi kord varjutama tema säravaid instrumentaalseid andeid. Walleri kaas- või ainuautorlusega lugusid esitatakse-tõlgendatakse maailma jätsulavadel tänase päevani. "Ain"t Misbehavin"" on vast sagedaimini ettetulev, aga pea sama tihti võivad kusagil kõrva puutuda "Honeysuckle Rose", "Black and Blue" või "Blue Turning Grey Over You". Fats Wallerit tutvustab Tiit Kusnets.