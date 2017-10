Džässmuusika ABG. Stan Getz

Stan Getz

"Stan Getzi tenorsaksofoni uskumatult kaunis kõla!" – nagu seda imetlevalt iseloomustati aastakümneid džässimaailmas – hakkas levima imelise kiirusega üle terve ilmamaamuna 1960ndate esimesest poolest, kui järgemööda ilmusid ühtäkki meeletult menukaks osutunud albumid Jazz Samba (1962) ja Getz/Gilberto (1964). Getzi jäljendamatu tenoritoon, soe ja voolav, ja mängutehniline täiuselähedus teritasid tähelepanelikel kõrvu juba1940ndate lõpupooles, kui noor mees Stan Kentoni, Jimmy Doersey, Benny Goodmani ja Woody Hermani bändides hõivatud oli. Oma ansambleid hakkas Getz juhtima 22-aastasena. Mõnigi tema viiekümnendate keskel salvestatud plaatidest (At the Shrine, West Coast Jazz, Getz Meets Mulligan In Hi-Fi) on džässiklassikaks kuulutatud – ammugi, ammugi. ABG-saade kahtlemata ei kavatse Stan Getzi bossa-buumi aegset muusikat eirata, kuid plaanib kiigata-kuulata-mängida ka sellest varasemat ja hilisemat. Saate autor on Tiit Kusnets.