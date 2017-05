Džässmuusika ABG. Krzysztof Komeda

Krzysztof Komeda oli hariduse ja ameti poolest kõrva-, nina-, kurguarst. Mitmekülgsete kunstihuvidega poisi koolitee lõi kõvasti segi Teine Maailmasõda, ent lapsepõlve muusikaõpingud kulusid sellegipoolest marjaks ära. Eriti hiljem, tõsisema džässihuvi tekkides 1950-ndatel. Siis võttiski noormees endale varjunimeks Komeda, vältimaks oma otseste ülemuste ja valvsate ideoloogiajuhtide pahatahtlikku huvi selle vastu, miks üks muidu lugupeetud tohter kogu oma vaba aja pühendab „dekadentliku lääne muusika mängimisele“.



Viiekümnendate alguse Poolas pidi džäss pesitsema veel põhiliselt põranda all. Komeda anonüümsus ei kestnud küll kuigi kaua. Ta debüteeris oma ansambliga 1956. aasta Sopoti jätsufestivalil ning järgneva pooltosina aasta jooksul jõudis esinema juba mitmesse Ida- ja Lääne-Euroopa riiki. Komeda isikupärane sulam slaavi folkloorist, Poola muusikaklassikast ja Ameerika jätsu-eeskujudest, tema nii poeetilist peenust kui ka jõulisemat väljenduslaadi sallliv stiil leidis kähku iseäranis sooja vastuvõtu Skandinaavias. Kuuekümnendate hakul algas tihe koostöö filmirežissöör Roman Polanskiga, kelle mitmele linatööle Komeda kirjutas muusika. Erinevate autorite filme, mille helipildi lõi Komeda, kogunes lõppeks üle seitsmekümne. Polanski kutsel järgnes Komeda talle 1968. aastal Hollywoodi, aga paraku jäi tema aeg seal – ja üleüldse Maa peal – valusalt üürikeseks. Tänini on selgusetu, mis asjaoludel täpselt sai Komeda raske peatrauma, mille tagajärjel ta koomasse langes ja suri.



Krzysztof Komeda loomingut on Poola džässis alati au sees hoitud, ikka ja jälle on seda esitanud tema põlvkonnakaaslased (Tomasz Stanko jt), kuid uuemal ajal on leidunud nooremaidki muusikuid (nt pianist Leszek Możdżer), kes võtnud teha ekstra Komedale pühendatud projekte. Komeda rahvusvaheline tuntus, tundukse siinkohal õiglane öelda, paistab olevat aastakümnetega kasvanud järjekindlalt – ehkki veidi visalt.



Sarja autor on Tiit Kusnets.