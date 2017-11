Džässmuusika ABG. Karin Krog

Norralannat Karin Krogi, kelle iseseisev muusikutee hakkas kujunema 1960ndate algusest, on põhjust pidada üheks mitmekülgsemks lauljannaks-interpreediks-improvisaatoriks niihästi Euroopas kui kogu maailma džässis. Krogi looming hõlmab erinevaid igihaljendavaid jätsustandardeid ja elektroonilisi eksperimente, puuteid pärimusmuusika ja avangardse nüüdiskompositsiooniga. Ühtlasi on 1960-ndate keskpaiku asutatud Norsk Jazzforumit mõnda aega juhtinud Krogil olnud oluline roll selles, et Norra džäss tervikuna on praegusajaks sedavõrd suurepärasel järjel.