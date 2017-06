Džässmuusika ABG. Charles Mingus*

Saate fookuses on seekord üks vastuolulisemaid tegelasi džässi ajaloos. Mälestus temast kui värvika iseloomuga mehest on visa kaduma. Mingust kõlbab iseloomustama üks tema kirjutatud teoste pealkirjadest: "Better Get Hit in Yo' Soul" ehk "Kui juba midagi teha, siis hingega."

Bassimees Charles Mingusest on saate koostanud Tiit Kusnets.