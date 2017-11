Džässmuusika ABG. Kuuba löökpillimängija Mongo Santamaria

Kuuba ja laiemalt Ladina-Ameerika münt on jazzmuusikas kõlisenud-helisenud algusest peale. Jazzlaveri-klassiku ja esimese suure jätskompomisti Jelly Roll Mortoni loomingus oli „hispaanialikku värvingut“ kuulda kindlasti 1920ndatel, kui mitte varemgi. Järgmisest kümnendist teatakse kindlasti Duke Ellingtoni orkestri „Caravani“. 1940ndatel lõi laineid, nii et sädemed lendasid, Dizzy Gillespie’ bändide särtsuv afro-kuuba rütmika.



Saate autor on Tiit Kusnets.