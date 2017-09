Eesti Klassikaplaat. Mart Saar. Soololaulud I (Melodija, 1981)

Helilooja Mart Saar sündis 28. septembril 1882. aastal Viljandimaal Hüpassaare talus. Kodutalu ümbritsev loodus sai heliloojale suureks inspiratsiooniallikaks ning just Hüpassaares on sündinud suurem osa Saare loomingust. Mart Saare soololaulude sarja esimene osa on ilmunud 1981. aastal plaadifirmalt Melodija. Mart Saare laule laulavad sellel sopranid Anu Kaal ja Kaie Konrad, metsosopran Urve Tauts, tenorid Ivo Kuusk ja Hendrik Krumm ning bass Mati Palm. Klaveril saadavad pianistid Frieda Bernstein ja Vardo Rumessen. Plaati tutvustab Johanna Mängel.