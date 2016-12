Eesti Klassikaplaat. Hugo Lepnurm, Rudolf Tobias (Melodija, 1968)

Hugo Lepnurm oli eelkõige tunnustatud orelimängija ja -aktivist. Tema eestvedamisel restaureeriti hulk oreleid ja seejuures alustati plaadisarja "Eesti orelid" Melodija väljaandes. Vähemtuntud on fakt, et Lepnurm oli ka õppinud helilooja, kes kirjutas sümfoonilist-, kammer-, aga eelkõige kirikumuusikat. 1968. aastal ilmunud 10-tollise heliplaadi esimesele poolele on salvestatud Hugo Lepnurme loomingu varasesse perioodi kuuluvad "Variatsioonid viiulile ja orelile" aastast 1942. Plaadi teisel küljel kõlavad aga Rudolf Tobiase elu lõpuosas loodud kolm koraaliprelüüdi vihikust "12 koraaliprelüüdi" ja "Ciaconna". Teoseid esitavad Ines Rannap viiulil ja Rolf Uusväli orelil. Albumit tutvustab Lauri Kaldoja.