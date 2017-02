Eesti Klassikaplaat. "Muinasjutt" - Alo Põldmäe muusikat lastele (Melodija, 1989)

"Muinasjutt" on Alo Põldmäe teine lastemuusikaplaat. Helilooja sõnul on see muusika sündinud tähele pannes laste võimet elada oma näivuse ilmas, mis aitab ka kõige lihtsamat igapäevast asja või olukord tajuda muinasjutuliselt salapärase põnevana. Melodija 1989. aasta vinüülplaadi A-küljel esitavad helilooja Alo Põldmäe kirjutatud laste klaveripalu Tallinna Muusikakeskkooli toonased õpilased Risto Laur, Hanna Heinmaa, Siim Kaljuma, Diana Moik, Eike Sild, Karin Hallingu, Helen Põldmäe, Karin-Katrin Meriloo ja Ralf Taal. Teisel küljel esitavad helilooja lastelaule metsosopran Heli Lääts ning pianist Nata-Ly Sakkos, kaastegevad on Terje Terasmaa kellamängul ja Tarmo Velmet fagotil. Plaati tutvustab Johanna Mängel.