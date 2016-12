Eesti Klassikaplaat. Sven Grünberg "Hukkunud Alpinisti Hotell" (hyper.records, 2001)

Filmimuusika kogumikul "Hukkunud Alpinisti Hotell" kõlab valik paljudele linateostele loodud muusikast. Helilooja Sven Grünberg on tänaseks loonud muusikat enam kui sajale filmile, ent kõik sai alguse vendade Strugatskite jutustusel põhineva režissöör Grigori Kromanovi 1979. aasta müstilisest ulmefilmist "Hukkunud Alpinisti hotell". Kultusfilmiks kujunenud linateose heliriba lõi juhuse tahtel noor, kõigest 22-aastane helilooja. Sven Grünberg on hiljem meenutanud: "Õhtul läks rong Moskvasse, salvestasin pool päeva ja ülejärgmisel hommikul olin Tallinnas tagasi. Muusika loomiseks polnud muidugi aega, osa sellest sai rongis Moskva poole vurades välja mõeldud." Sven Grünbergi kinomuusika kogumik "Hukkunud Alpinisti Hotell" on ilmunud 2001. aastal plaadifirmalt hyper.records ning sellel on valik helilooja 25 tegutsemisaasta jooksul loodud rikkalikust filmimuusikast. Kolmik-CD kogumikul kõlab teiste hulgas muusika filmidest "Corrida" (1982), "Hundiseaduste aegu" (1985), "Metsa maagia" (1985), "Näkimadalad" (1987-88), "Wikmani poisid" (1994-95), "Madude oru needus" (1987) ja paljudest teistest linateostest. Plaati tutvustab Johanna Mängel.