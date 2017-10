Eesti Klassikaplaat. Jaan Rääts (Melodija, 1969)

15. oktoobril tähistab helilooja Jaan Rääts 85. sünnipäeva. Plaadifirma Melodija 1969. aasta albumil kõlavad Räätsa Sümfooniad nr. 3 ja 6 ning Kontsert viiulile ja kammerorkestrile. Mängivad Eesti Raadio sümfooniaorkester ja Tallinna Kammerorkester dirigent Neeme Järvi juhatusel. Viiulisolist on Lemmo Erendi. Jaan Räätsa loomingu põhiosa moodustab instrumentaalmuusika. Helilooja orkestriteoste helikeel ühendas neoklassikute parimad jooned ning sai inspiratsiooni Stravinskist, Prokofjevist ja Šostakovitšist ning oli ühtlasi nõukogude muusikaideoloogiaga heas kooskõlas. Räätsa esimese kolme sümfoonia pulbitsev rütm ning nurgeline meloodika mõjusid omal ajal revolutsiooniliselt. Sümfoonia nr. 3 on kirjutatud 1959. aastal vahetult pärast esimest ja teist ning on tolle perioodi iseloomulikum ja kokkuvõtlikum teos. 1960. ja 1970. aastate muusikas muutus helimaterjal mitmekesisemaks. 1967. aastal loodud Sümfoonias nr. 6 jätkab Rääts oma loomingus kaleidoskoopilist suunda. Kontrastiderohke Kontsert viiulile ja kammerorkestrile op. 21 on aastast 1963 ning mõjub kahe sümfoonia kõrval divertismendina. Klassikaplaati tutvustab Johanna Mängel.