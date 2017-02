Eesti Klassikaplaat. Veljo Tormis. RAM, Olev Oja (Melodija, 1990)

Riiklik Akadeemiline Meeskoor dirigent Olev Oja juhatusel laulab Melodija 1990. aasta vinüülplaadil helilooja Veljo Tormise koorimuusikat aastatest 1979-1987. Enamik teostest on pühendatud väljapaistvatele isikutele või sündmustele Eestimaal. Veljo Tormise koostöö RAM-iga algas 1961. aasta jaanuarikuus, mil Gustav Ernesaksa juhatusel kõlas esmakordselt poeem "Rahupäev". Sealtpeale on koori repertuaari kogunenud arvukalt helilooja teoseid, millest paljude puhul on RAM olnud ka esmaettekandjaks. Kõnealusel albumil kõlavad Tormise "Laulusild", "Muistse mere laulud", "Helletused", "Kaitse, Jumal sõja eest", "Kaksikpühendus", "Viimne laev", "Vepsa talv" ja "Eesti mees ja tema sugu". Klassikaplaati tutvustab Johanna Mängel.