Eesti Klassikaplaat. Tallinna Keelpillikvartett (2005)

Tallinna Keelpillikvartett (2005)

Tallinna Keelpillikvartett tähistas kõnealuse plaadi ilmumise eel oma 20. tegevusaastat, olles seega staažikamaid kammeransambleid ning ühtlasi ainus pidevalt tegutsev keelpillikvartett Eestis alates 1984. aastast. Ansambli ulatuslikus repertuaaris on olulisel kohal eesti heliloojate teosed, millest paljud on kirjutatud just Tallinna Keelpillikvartetti silmas pidades. Käesoleval plaadil kõlab valimik eesti uuema kvartetimuusika paremikust. Plaadil on Kuldar Singi 1965. aastal loodud "Kaks väikest kvartetti", Alo Põldmäe šostakovitšlikult mõrkjad "Metamorfoosid", Mari Vihmandi 1994. aastal kirjutatud "Keelpillikvartett" ning Arvo Pärdi "Psalom" kõrvuti Toivo Tulevi kvartetiga "Neither This Nor the Further Shore" keelpillikvartetile ja helilindile. Tallinna Keelpillikvartett mängib albumil koosseisus: Urmas Vulp (viiul), Olga Voronova (viiul), Toomas Nestor (vioola) ja Henry-David Varema (tšello). Kaastegevad on Brian Melvin (lugeja, tablad), Toivo Tulev (tanpura) j