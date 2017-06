Eesti Klassikaplaat. Dirigeerib Neeme Järvi (Melodija, 1963)

Haruldane Melodija vinüülplaat aastast 1963. Dirigeerib Neeme Järvi. 1963. aastal Melodija väljaandes ilmunud tänaseks rariteetsel vinüülplaadil kõlavad Artur Kapi Sümfoonia nr. 4 "Noortesümfoonia", Jaan Koha “Laul parteist” ning Jaan Räätsa "Ood esimesele kosmonaudile". Esitavad Eesti Raadio sümfooniaorkester ja Eesti Raadio segakoor dirigent Neeme Järvi juhatusel. Plaati tutvustab Lauri Kaldoja. Jaan Räätsa 1961. aastal (veel enne Juri Gagarini kosmoselendu) valminud temaatiline teos – kolmeosaline sümfooniline poeem “Ood esimesele kosmonaudile” op. 14 ja Jaan Koha 1960. aastast pärit nõukogude paatost kandev segakoorikantaat "Laul parteist" on käesoleval helikandjal salvestatud seni esimest ja viimast korda. Artur Kapi populaarset "Noortesümfooniat" on küll hiljem plaadistatud, kuid esimene kuulajatele kättesaadav versioon ilmus just sellel albumil. Sümfoonia esmaettekannet juhatas 1948. aastal helilooja ise. Plaati tutvustab Lauri Kaldoja.