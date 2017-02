Eesti Klassikaplaat. Jaan Rääts, Eduard Tubin (Melodija, 1966)

Melodija 1966. aasta 10-tollisel vinüülplaadil on heliloojate Jaan Räätsa ja Eduard Tubina helitööd. Mängivad Eesti Raadio Sümfooniaorkester ja Kammerorkester dirigent Neeme Järvi juhatusel. Jaan Räätsa Sümfooniat nr. 3 võib pidada teoseks, mis tegi helilooja tuntuks, ent samas ei võetud seda kaugeltki mitte üksmeelselt hästi vastu " sümfoonia kuulutati ideoloogide poolt formalistlikuks. Eduard Tubina "Muusika keelpillidele" on loodud väliseesti viiuldaja Zelia Aumere tellimusel ja nii toimus ka selle esiettekanne 1963. aasta suvel Rootsis Luzerni Kammerorkestri esituses. Teose esmaettekanne Eestis leidis aset sama aasta lõpus, mil Eesti Raadio Kammerorkestrit juhtas Neeme Järvi, kes on selle teose salvestanud ka käesolevale plaadile. Plaati tutvustab Lauri Kaldoja.