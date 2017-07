Eesti Klassikaplaat. Veljo Tormis - Kalevala XVII runo (Melodija, 1987)

Helilooja Veljo Tormis on öelnud, et kogu XVII runo üldmõte meie jaoks võiks olla sümboolne: Väinämöisel õnnestus ellu äratada igipõlised algteadmised, muistse elutunde sügavamad arusaamad ja neist tarkust ja tugevust ammutada. Tormise sõnul tahaksime selleni tänapäeval "Kalevala" või muu rahvaehtsa loomepärandi poole pöördudes ju meiegi jõuda. Veljo Tormis ulatuslik "Kalevala" XVII runo on loodud suurele ja väikesele meeskoorile ning rahvapillidele. Melodija 1987. aasta vinüülplaadil laulab ENSV Riiklik Akadeemiline Meeskoor dirigent Olev Oja juhatusel. Plaati tutvustab Johanna Mängel.