Eesti Klassikaplaat. Ester Mägi "Bukoolika" (Melodija, 1988)

Ester Mägi on helilooja, kellele on orgaaniliselt omane rahvuslik mõtlemine. Kontakt esivanemate vaimupärandiga on tema kompositsioonides püsinud õieti läbi kõigi loominguaastate, ent rahvamuusika koloriidist kantud helikeel on aastakümnetega teinud siiski läbi ka mõned muutused: 1960. aastate lõpust alates rikastavad seda üha enam modernistlikud väljendusvahendid, 1980ndatest alates kasutab helilooja julgemini juba stilisatsiooni. Melodija 1988. aasta vinüülplaadil kõlab Ester Mägi üks tähtsamaid orkestriteoseid ‟Bukoolika” kõrvuti mitmete kammerteostega, mis loodud aastatel 1975-1983. Plaadile on salvestatud ‟Serenaad” flöödile, viiulile ja aldile, rahvaviiside algkujudest välja kasvanud ‟Kuus eesti rahvaviisi” viiulile ja klaverile ning ‟Duod rahvatoonis” flöödile ja viiulile. Esitajatekoosseisult originaalseim teos on Kontsert orelile ja tšembalole. Albumil esinevad orelimängija Urmas Taniloo, klavessiinimängija Lembit Orgse, flötistid Jaan Õun ja Samuel Saulus, viiuldajad Urmas Vulp ja Mati Kärmas, vioolamängija Svjatoslav Zavjalov ning pianist Lille Randma. ENSV Riiklik Sümfooniaorkester mängib toonase peadirigendi Peeter Lilje juhatusel. Plaati tutvustab Johanna Mängel.